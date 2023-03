Am Donnerstag, 9. März, 16 Uhr, verwandelt sich die Festhalle in Pirmasens in eine Dschungelwelt. Das Theater Liberi inszeniert Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ als Musical für die ganze Familie. Mit dem Disney-Film hat das wenig zu tun.

Das Titelbild des Programmhefts lässt zunächst das Gegenteil vermuten: In der Szene aus dem Zeichentrickfilm der Disney-Studios tanzt Waisenjunge Mogli mit dem Bären Balu. Damit lockt das Bochumer Theater Liberei die Zuschauer auf eine völlig falsche Fährte und verzichtet auf die Chance, die Werbetrommel mit eigenen Qualitäten zu rühren. Die Inszenierung ist alles andere als das Nachplappern des altbekannten Trickfilms. „Dschungelbuch – Das Musical“ erzählt zwar eine ähnliche Geschichte. Aber mit anderen Mitteln, und zwar auf allen Ebenen: Sowohl sprachlich und musikalisch als auch in Choreographie, Bühnenbild und bei den Kostümen.

Die Körpersprache ist der markanteste eigene Fingerabdruck der Bochumer Darsteller. Und ein wahrer Augenschmaus. Das Wolfsrudel lauert, wittert und knurrt in einer äußerst naturalistischen Nachahmung vom Meister Isegrim. Wie ein zweibeiniger Panther bewegt sich Simone Appel als Baghira instinktiv und blitzschnell durch den Dschungel. Und wer im Zoo am Affengehege Station macht, der weiß: Die Affenhorde aus dem Musical kann sich fast ebenso gut wie ihre tierischen Vorbilder gegenseitig lausen und fangen.

Neue Bewegungsqualität

Im Interview, das im Programmheft veröffentlicht ist, betont Appel, sie habe eine „ganz neue Bewegungsqualität“ durch die Arbeit mit Schopa entdeckt. Als Panther trägt sie ein Kostüm, das die charakteristischen Merkmale des Dschungeltiers nur andeutet: ein eng anliegendes schwarzes schillerndes Oberteil mit Kapuze.

Die coole Kostümierung nach dem Geschmack des jungen Publikums setzt das Konzept von Regisseurin und Choreographin Carolin Pommert um. „Es ist ein schmaler Grat. Mein Ziel ist es, die etwas angestaubten Figuren aus der Mottenkiste und ins Hier und Jetzt zu holen“, sagt Pommert, die bei Liberi Musicals wie „Tarzan“ und „Aladin“ inszenierte. Im „Dschungelbuch“ werden beide Ansprüche so umgesetzt, dass der über 100 Jahre alte Bestseller um das Findelkind Mogli den Kern der Handlung – die Suche nach Freundschaft – beibehält. Musik und Machart sind auf Augenhöhe der kleinen Theaterbesucher. Die Songtexte und Melodien von Hans Christian Becker und Christoph Kloppenburg sind nicht mit den Ohrwürmern aus dem Disney-Film zu vergleichen. Sie haben sich in ihren eingängigen Kompositionen von Blues, Funk, Jazz, Pop und Rock ’n’ Roll inspirieren lassen. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren.

Karten

Kulturamt Pirmasens, Telefon 06331 2392716, ticket-rheinpfalz.reservix.de, theater-liberi.de