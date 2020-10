„Pirmasens – so kann man’s auch sehen“, hat Michael Sester seinen Film genannt, in dem er einen Kontrapunkt zu allen Negativ-Schlagzeilen über die Horebstadt gesetzt hat.

Fast 3000 Mal ist das Erstlingswerk des Pirmasensers seit seiner Veröffentlichung auf Youtube vor einigen Tagen angeklickt worden. In knapp elf Minuten serviert Sester ein kurzweiliges Potpourri aus Videosequenzen und Fotos. Vor allem die mit einer Drohne aufgenommenen Sequenzen ermöglichen Blicke auf die Stadt, die auch (oder gerade) Einheimische immer wieder überraschen ob ihrer Ästhetik.

„Es macht mir einfach große Freude, Menschen etwas zu schenken. In diesem Fall sind es besondere Blickwinkel, die sie normalerweise nicht haben“, beschreibt der 50-Jährige vom Sommerwald seine Beweggründe. Nicht nur beruflich habe er bei der Agentur für Arbeit eine leitende Position in Kaiserslautern gegen eine Stelle in Pirmasens getauscht, die ihm ein lokaler geprägtes Wirken ermögliche, auch in seiner Freizeit wolle er etwas für die Stadt und ihre Menschen tun, sagt er.

Romantische Flüge am Eisweiher und über den Strecktalpark

Vor allem während des Corona-Lockdowns sind seine Luftaufnahmen entstanden, die in unaufgeregter Bildsprache eindrucksvolle Panoramen vom Wasserturm auf der Husterhöhe oder dem Exerzierplatz ebenso zeigen wie romantische Flüge am Eisweiher und über den Strecktalpark. „Es ist schade, dass keine der Studien, die es schon über Pirmasens gegeben hat, die vielen schönen Seiten zeigt. Ich finde aber die Entwicklung, die die Stadt in der letzten Zeit nimmt, durchaus gut.“

Sester hofft, mit seinem Beitrag das Selbstwertgefühl der Pirmasenser heben zu können und ruft ausdrücklich zur Nachahmung auf. Bei der Arbeit zum Film habe ihn besonders die Kooperationsbereitschaft der Immobilienbesitzer gefreut, über deren Eigentum seine Drohne gekreist ist. Die bisher überaus positive Resonanz auf den Film sieht er als Ansporn, sich weiter für seine Heimatstadt zu engagieren.

Der Link zum Film: https://youtu.be/72Pv548Sf3A