Der Pirmasenser Giovanni Balistreri setzt mit „Scamacca“ sich und seiner Stadt ein blutiges, aber herzliches filmisches Denkmal.

Mit seinem zweiten Spielfilm hat sich der Pirmasenser Filmemacher Giovanni Balistreri erneut auf großes Terrain gewagt. Nach der Premiere von „The Destroyer“ 2024 folgte am Freitag sein neuer Film „Scamacca“. Diesmal lauter, kompromissloser und vor größerem Publikum. Rund 200 Zuschauer versammelten sich im größten Kinosaal des Walhalla: Freunde, Bekannte, Mitwirkende und zahlreiche neugierige Pirmasenser, die erleben wollten, wie ihre Stadt diesmal zur Bühne eines Mafiadramas wird.

Im Mittelpunkt steht die Vincenzo Morosini, gespielt von Balistreri selbst. Morosini ist Mitglied der italienischen Mafia und begibt sich auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug gegen korrupte Polizisten. Reizvoll ist, dass sämtliche Drehorte sich in Pirmasens befinden. Vertraute Plätze verwandeln sich in Schauplätze blutiger Auseinandersetzungen. Das ist ein ungewöhnlicher, beinahe surrealer Anblick für das lokale Publikum.

Start im Dynamikum

Bereits die Anfangsszene im Dynamikum setzt ein deutliches Zeichen: eine lange, dramatisch inszenierte Kampfszene mit wuchtiger Musik und effektvoll eingesetzten Soundeffekten. Zwar wirken manche Bewegungsabläufe nicht ganz flüssig, doch gerade diese Ecken und Kanten verleihen dem Film des Autodidakten und seinem Team einen Charme. Immer wieder fühlte man sich an die humorvoll überzeichneten Prügelszenen alter Bud-Spencer-Filme erinnert, was im Saal für hörbare Lacher sorgten.

Am Ende der Eingangssequenz überwältigt Morosini zahlreiche Polizisten, die sich später als korrupte Beamte erweisen. Nur der Hauptkommissar, gespielt von Stefan Sefrin, überlebt. Morosini selbst wird von ihm angeschossen. Ein dramatischer Auftakt, der die düstere Grundstimmung des Films festlegt.

Zeitsprünge

„Scamacca“ arbeitet mit Zeitsprüngen. Nach der brutalen Anfangsphase springt die Handlung in die Zukunft: Morosini sitzt aufgrund seiner Taten in einer Psychiatrie. Vier Jahre nach dem Massaker, sucht ein Journalist, gespielt von Michael Scherpf, den Hauptkomissar Sefrin auf, der damals als einziger Polizist überlebt hat. Was zunächst wie eine Nebenhandlung wirkt, entpuppt sich als zentrales Element der Geschichte. Er sorgt mit dem Besuch, nicht nur für Morosinis fahrlässige Freilassung, sondern auch für eine folgende Mordserie quer durch Pirmasens. Sein Ziel: die vollständige Abrechnung mit allen noch lebenden und beteiligten Polizisten und Sefrin selbst.

Sefrin habe damals seien Bruder beschützen wollen, der im Dynamikum am besagten Tag große Drogengeschäfte abgewickelt hat. Neue Charaktere tauchen auf, Handlungsstränge beginnen abrupt und enden mitunter ebenso schnell. Diese narrative Sprunghaftigkeit verleiht dem Film eine eigene Dynamik, wirkt jedoch stellenweise unvollständig und verzwickt. Eins steht fest: Fast jede Figur fällt im Laufe der Handlung einem Gewaltakt zum Opfer, außer Morosini selbst, er bleibt der Gewinner des Filmes.

Viele Morde

Wie es sich für ein Mafiadrama gehört, gibt es viele Szenen mit Whiskey auf Eis und eine Liebesgeschichte. Der Mafioso zeigt Interesse an einer Frau, doch das wird eher angedeutet. Eine stärkere Ausarbeitung hätte einen emotionalen Gegenpol zu den zahlreichen Mordszenen bilden können. Regisseur Balistreri setzt jedoch klar auf eine düstere Atmosphäre und konzentriert sich auf Themen wie Rache, Macht und Morde.

„Scamacca“ ist ein Gemeinschaftsprojekt, das Menschen verbindet. Zudem unterstützt das Projekt wohltätige Zwecke , ein Aspekt, der dem Werk eine zusätzliche gesellschaftliche Dimension verleiht. Alle Einnahmen kommen dem Pirmasenser Tierheim zugute.

Zeitdokument

„Scamacca“ ist ein Amateurfilm – und genau das macht ihn sympathisch. Er ist roh, leidenschaftlich und lokal verwurzelt. Für Pirmasens könnte dieses Werk langfristig einen besonderen Stellenwert einnehmen: als kulturelles Zeitdokument und als Beweis dafür, dass kreative Visionen abseits großer Filmstudios entstehen können. Es zeigte aber auch, wie schwer es ist, Autor, Regisseur, Kameramann und Hauptdarsteller in Einem zu sein. Balistreri arbeitet schon an seinem dritten Film.

Termin

4. März, 20 Uhr, Pirmasens, Walhalla-Kino, Karten: walhalla-kinocenter.de