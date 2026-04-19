Thriller „Scamacca“ löst Empathie-Welle aus: Das Spendengeld kommt dem Tierheim, vor allem dem kranken Rüden Asco, zu Gute.

Eine möglichst große Spendensumme sollte der in Eigenregie von Giovanni Balistreri gedrehte Kinofilm „Scamacca“ fürs Tierheim einspielen. Keiner hatte damit gerechnet, dass der blutrünstige Thriller eine solche Welle der Empathie auslösen würde: Am Freitag nahm Birgit Oster, Vorsitzende des Tierschutzvereins Pirmasens, einen Spendenscheck in Höhe von 7.500 Euro entgegen. „Es freut mich ungemein, das Scamacca ein solcher Erfolg war“, zeigte sich Balistreri dankbar und emotional zugleich. Insbesondere das Schicksal des unheilbar kranken Asco habe ihn sehr berührt. „Aber er hat eine starke Seele und ich wünsche ihm noch ein langes Leben.“

Der Rüde leidet unter einer degenerativen Erkrankung des Rückenmarks, kann sich dank eines eigens für ihn angepassten Rollis bewegen. „Er ist schon über sechs Jahre bei uns, so lange wie kein zweiter Hund“, freut sich Oster über die Spende, die zum großen Teil für die medizinische Versorgung des Vierbeiners verwendet werden soll.

Unter anderem verbessert wöchentliche Physiotherapie auf einem Unterwasser-Laufband das Befinden des Hundes, der in seinen ersten Jahren im Tierheim stets eine Maulkorb tragen musste. Mittlerweile hat er zum ehrenamtlichen „Gassi-Gänger“ Wolfgang Klück Vertrauen gefasst und legt ein deutlich verträglicheres Verhalten an den Tag.

Eine Aktion in Pirmasens für Pirmasens

„Das ist mal wieder eine typische Pirmasenser Geschichte. Mit wenig Geld, aber viel Leidenschaft, Herzblut und Zusammenhalt ist hier etwas bewegt worden“, lobte Oberbürgermeister Markus Zwick, der in dem Film selbst als Schauspieler mitwirkte, das Engagement des Hobby-Filmemachers. Auch der Einsatz des Unternehmens Sefrin & Partner, das den im Kino eingenommenen Betrag nochmals großzügig aufgestockt hatte, und des Kinobetreibers Andreas Groß sei aller Ehren wert. „Hier sind einfach die richtigen Leute zusammengekommen“, so Zwick. „Wenn in Pirmasens von Pirmasensern ein Film für Pirmasens gedreht wird, dann ist doch für mich als Kinobesitzer klar, dass der im Walhalla gezeigt wird“, war Groß begeistert von dem Projekt und versprach auch für die Zukunft weitere Unterstützung.