Weil Essen angebrannt war, musste am Samstag die Feuerwehr in Pirmasens ausrücken. Gegen 15.30 Uhr wurde einer Mitteilung der Polizei zufolge aus einem Anwesen in der Sonnenstraße Rauchentwicklung gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien schnell vor Ort gewesen. Dort hätten sie jedoch rasch festgestellt, dass Ursache der Rauchentwicklung lediglich das angebrannte Essen des 65-jährigen Bewohners der Wohnung war. Bei der Besichtigung der Wohnung wurde festgestellt, dass es bis auf das angebrannte Essen keine weiteren Beschädigungen gab. Allerdings habe man bemerkt, dass die Wohnung stark verwahrlost sei. Die zuständigen Behörden seien daraufhin informiert, schreibt die Polizei. Der 65-jährige wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Städtische Krankenhaus gebracht.