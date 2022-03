Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es in Pirmasens in der Nacht zum Donnerstag gekommen. Um 0.44 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einer Polizeimitteilung zufolge einen Brand in einem Keller in der Sedanstraße. Mehrere Personen hatten bereits das Mehrfamilienhaus verlassen, zwei wurden von der Feuerwehr evakuiert. Ein Personen- oder Gebäudeschaden sei nicht entstanden. Der Kellerraum sei lediglich verrußt. Zwei Türen wurden bei der Überprüfung durch die Feuerwehr beschädigt. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 40 Personen im Einsatz, mehrere Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Die Brandursache steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen