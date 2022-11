Mit 120 Wehrmännern und -frauen ist die Pirmasenser Feuerwehr schon ganz gut aufgestellt. Es bräuchte aber noch mehr freiwillige Helfer, weshalb am Donnerstag wieder eine Grundausbildung startet für alle, die nicht nur auf der Leiter hoch hinaus wollen.

Die Pirmasenser Feuerwehr hat schon schlechtere Zeiten erlebt, als gerade mal 80 freiwillige Wehrmänner zu finden waren, die ehrenamtlich im Ernstfall ausrücken wollten. „Das ist schon gut“, findet denn auch Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär. Optimal wären jedoch 160, und darauf arbeite die Pirmasenser Wehr nicht nur durch die Einstellung Hauptamtlicher hin, wovon aktuell zwei neue gefunden werden konnten und drei Azubis im kommenden Jahr dazu stoßen werden. 25 technische Bedienstete zählt dann die Pirmasenser Wehr. Aktuell kommen dazu 100 Ehrenamtliche und hier hofft Ausbildungsleiter Tobias Roscher auf Zuwachs durch die heute startende Grundausbildung.

19 Anmeldungen lägen vor. Die meisten kommen aus der Jugendfeuerwehr und gehen jetzt in die echte Feuerwehr über, wobei dieser Nachwuchs erst mit 18 Jahren richtig in einen Einsatz darf, wie Bär betont. Neben den Jugendlichen werden am Donnerstag aber auch schon ältere Semester den Dienst an der Spritze antreten. Der älteste Neuzugang soll 45 Jahre alt sein. Gerade wegen der Katastrophe im Ahrtal meldeten sich mehr Quereinsteiger, die nicht den Weg über die Jugendfeuerwehr gemacht haben, erzählt Bär. Neu ist beim jetzigen Ausbildungslehrgang der hohe Anteil an Mädchen. Die Hälfte sind weiblich. Unter den ausgebildeten Wehrkräften in Pirmasens beträgt der Anteil an Wehrfrauen derzeit aber auch schon zehn Prozent.

Grundausbildung dauert 70 Stunden

Für die neuen Ehrenamtlichen startet mit der Grundausbildung ein 70-stündiger Lehrgang, der neben theoretischen Grundlagen vor allem viel Praxis beinhaltet. Fahrzeugkunde, Brennen und Löschen, Gerätetechnik oder auch die richtige Schlauchwurftechnik stehen dabei ebenso auf dem Programm wie das Besteigen einer zwölf Meter hohen Leiter. „Das wird bei manchen dann zum schwierigsten Teil der Ausbildung“, berichtet Stadtfeuerwehrinspektor Bär aus seiner Erfahrung. An der Leiter sei es aber noch nie gescheitert, weiß Roscher, der die Übung mit der tragbaren Einsatzleiter als Training für die Gewöhnung an die Höhe sieht. „Wer zuhause mit der Leiter einen Kirschbaum abernten kann, schafft das locker“, weiß Bär. Ganz wichtig bei der Grundausbildung ist auch der Erste-Hilfe-Kurs, der stolze 16 Stunden lang dauert und weit über das hinausgeht, was für den Führerschein nötig ist. Am Schluss steht eine Prüfung.

Kein Unterschied zwischen Mann und Frau

Die neuen Wehranwärter werden allesamt gleich geschult. Ein Sonderprogramm für die Mädchen werde es nicht geben, genauso wie bei der richtigen Wehr später kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht werde, wie Bär versichert. „Die machen alle das gleiche“, betont er. Und gehen alle nach dem ersten Teil der Ausbildung schon in den Einsatz, allerdings in den Bereichen, die nicht direkt am Brandherd sind. Die sind den Wehrleuten mit beiden Ausbildungsteilen vorbehalten.

Die richtig anstrengenden Ausbildungsteile folgen nach der Prüfung im zweiten Teil der „Truppmannausbildung“. Dann kommt auch ein Lehrgang zum Funken und vor allem die Atemschutzausbildung, sofern die Anwärter körperlich dazu geeignet sind. Dann gebe es noch die Spezialisten wie den Chemieanzugträger und auch die Ausbildung im Brandcontainer, wo die Wehrmänner an die Hitze gewöhnt werden und Stresssituationen simulieren können. Im zweiten Teil gehe es schließlich ganz hoch hinaus auf der Drehleiter, die stolze 30 Meter führt. Bei der Ausbildung mit entsprechender Sicherung. Im Einsatz später ohne Sicherung.

Ausgebildet werde immer donnerstagsabends und an Samstagen von 9 bis 15 Uhr. Am 10. Dezember dürfte der erste Teil der Truppmannausbildung fertig sein, schätzt Roscher. Im Januar folge der Sprechfunkkurs und anschließend Teil zwei der Truppmannausbildung. Für die Teilnehmer sei alles kostenlos. Material und Uniformen würden gestellt, ebenso die Verpflegung.

Mitmachen

Wer sich für die Grundausbildung interessiert, kann am Donnerstag, 18.30 Uhr, bei der Feuerwache vorbeischauen. Weitere Infos telefonisch unter 06331/241510.