Die Leitstelle der Pirmasenser Feuerwehr wird voraussichtlich für rund 900.000 Euro umgebaut. Dem stimmte der Stadtrat am Montag geschlossen zu.

Die Pläne dafür stehen allerdings noch ganz am Anfang; erst muss noch eine Ausschreibung vorbereitet werden. Nach Angaben der Verwaltung muss die über 20 Jahre alte Leitstelle „dringend modernisiert und dem aktuellen Stand der Feuerwehr- und Haustechnik angepasst werden“.

So seien Teile aus der alten Feuerwache in der Lemberger Straße in die jetzige Leitstelle in der Gasstraße eingebaut worden und dort noch immer im Einsatz. „Die haben eher nostalgischen als funktionalen Wert“, sagte der Beigeordnete und zuständige Dezernent Denis Clauer in der Ratssitzung. Geplant sei keine „Luxusinvestition“, der Umbau sei schlichtweg notwendig. Die Hauptarbeiten sollen 2022 beginnen.