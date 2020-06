Ein Garagenbrand in der Schillerstraße rief am Donnerstag gegen 7.50 Uhr die Einsatzkräfte auf den Plan. Aus einer von acht nebeneinander stehenden Garagen habe es zunächst gequalmt, dann habe es einen Knall gegeben und es seien Flammen zu sehen gewesen, berichtete eine Augenzeugin. Die alarmierte Pirmasenser Feuerwehr rückte mit 15 Personen und vier Fahrzeugen an und musste zunächst die Garagen öffnen, ehe sie das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte. Ein Pkw-Anhänger sowie Werkzeug eines 59-Jährigen wurden bei dem Brand beschädigt, teilte die Polizei mit, die um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de bittet. Brandursache und Schadenshöhe ermittelt derzeit noch die Kriminalpolizei Pirmasens.