Die Freiwillige Feuerwehr in Thaleischweiler-Fröschen hilft Sankt Martin. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fällt der große Martinsumzug am Mittwoch, 11. November, aus. Er ist in jedem Jahr ein besonderes Erlebnis für die Kinder im Ort, die Laternen basteln und Brezeln bekommen. Damit die Kinder feiern können, hat sich die Feuerwehr etwas einfallen lassen: Wenn die Kinder nicht zu St. Martin kommen können, sollen zumindest seine Brezeln die Kinder erreichen. Am Mittwoch fährt die Feuerwehr ab 18.11 Uhr durchs Dorf und verteilt Martinsbrezeln an die Kinder, die sich angemeldet haben und mit ihrer Laterne pünktlich vor der Tür stehen. Die Brezeln werden unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften an die Haustüren gebracht. Da die Feuerwehr planen muss, müssen die Kinder aus dem Ort bis Montag, 9. November, angemeldet werden: fw.martinsumzug@gmx.de.