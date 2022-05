Die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens freut sich über Nachwuchs. Kürzlich haben zwölf Ehrenamtliche auf der Wache in der Gasstraße mit der Grundausbildung begonnen, die im zweiten Quartal 2024 enden wird.

Ein Basislehrgang bildet den Einstieg zum aktiven Dienst bei der Feuerwehr. Die sogenannte Truppmann-Ausbildung ist in zwei Abschnitte gegliedert und umfasst insgesamt mindestens 150 Unterrichtseinheiten. Tobias Roscher, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, hat mit Unterstützung von acht Kollegen die Neulinge zwischen Anfang März und Mitte April in Theorie und Praxis geschult. Vermittelt wurden Grundlagen wie Fahrzeug- und Gerätekunde, Rechtsgrundlagen und Unfallverhütung. Das richtige Vorgehen im Brand- und Hilfeleistungseinsatz wurde ebenfalls eingeübt. Die Prüfung zum Abschluss des ersten Ausbildungsteils haben alle Teilnehmer mit Bravour absolviert.

Im Herbst startet weitere Grundausbildung

Karl-Heinz Bär, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, erklärt: „Die Ausbildung zum Truppmann Teil 1 ist quasi das Seepferdchen für Feuerwehrleute und bildet die Grundlage aller weiteren Ausbildungen. Im Rahmen des Lehrgangs bringen wir den Teilnehmern Kenntnisse bei, um den Einsatzdienst leisten zu dürfen.“ In der Regel würden die Jüngeren aus der Jugendfeuerwehr übernommen, aber in diesem Fall bestehe der komplette Lehrgang aus Quereinsteigern, so Bär. Im kommenden Herbst starte eine weitere Grundausbildung, die speziell für Mitglieder der Jugendfeuerwehr und weiterer Interessenten gedacht sei.

Ehrenamtliche kommen aus unterschiedlichen Berufen

Die Ehrenamtlichen – elf Männer und eine Frau – sind zwischen 17 und 45 Jahren alt und arbeiten in unterschiedlichen Berufen, etwa als Handwerker, Kaufleute und Ingenieure. Bevor die Truppmänner zum ersten Einsatz ausrücken können, allerdings noch außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs, stehen in den kommenden Wochen mit Sprechfunk und Erste Hilfe noch zwei weitere Lehrgänge auf dem Programm.

Die Vertiefung der Grundlagen steht im Mittelpunkt des zweiten Teils der Truppmann-Ausbildung, die im Mai startet. In diesen zwei Jahren besteht auch die Möglichkeit sich als sogenannter Atemschutzgeräteträger zu qualifizieren. Danach sind Ausbildungen zum Truppführer möglich oder auch Fachlehrgänge wie Technische Hilfeleistung, ABC oder Maschinist. Ein Truppführer führt eine Truppe innerhalb einer Gruppe oder Staffel, die aus zwei bis drei Personen besteht.

Über 600 Einsätze im vergangenen Jahr

2021 ist die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens zu 631 Einsätzen ausgerückt. Die Bandbreite reicht von Gebäude- und Autobränden über Verkehrsunfälle, Tierrettung, Notfalltüröffnungen bis hin zur Beseitigung umgestürzter Bäume, der Absicherung von Ölspuren und Personenbefreiungen aus Aufzügen. Hinzu kamen technische Hilfeleistungen wie das Auspumpen von Kellern, Maschinen- und Betriebshilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens ist die kommunale Brandschutzbehörde der Stadt. 18 Feuerwehrbeamte sind im Schichtdienst auf der Wache in der Gasstraße eingesetzt, zwei Brandmeister-Anwärter sind in der Laufbahnausbildung. Hinzu kommen drei Verwaltungsmitarbeiter. Ergänzend gehören rund 100 ehrenamtliche Feuerwehrleute zur Truppe. 1869 gegründet zählt die Pirmasenser Wehr zu den ältesten des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Feuerwehr informiert

Wer sich für eine Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Pirmasens interessiert, einmal ins Ehrenamt hineinschnuppern, neue Erfahrungen sammeln, Menschen helfen und Leben retten möchte, ist auf der Wache in der Gasstraße willkommen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet .