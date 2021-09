Mit einer Feierstunde, so hatte es die Stadt angekündigt, wurde am Donnerstagnachmittag das neue Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) der Pirmasenser Feuerwehr in Dienst gestellt. Es hat laut Stadtverwaltung 434.000 Euro gekostet, wobei das Land 123.000 Euro übernimmt. Nach städtischen Angaben handelt es sich um einen „auf 16 Tonnen abgelasteten Scania mit 320 PS und einem vollautomatischen Allison-Getriebe in Straßenausführung. Die Mannschaftsraumtüren haben ein erweitertes Sichtfeld nach unten. Dies dient der Sicherheit beim Aussteigen.“ Die im Heck fest eingebaute Pumpe hat eine Leistung von 3000 Litern pro Minute bei zehn Bar Ausgangsdruck und einer automatischen Schaumzumischanlage.

Bis zu 2000 Liter Wasser an Bord

Der eingebaute Löschwassertank fasst nach offiziellen Angaben 2000 Liter, der Schaummitteltank 120 Liter. Als weitere Ausstattungsmerkmale gibt die Verwaltung „einen vollautomatischen Lichtmasten, eine Zusatz-Umfeld- Beleuchtung und eine Ein-Personen-Haspel mit 160 Metern B-Schläuchen“ an. Das Fahrzeug verfüge über eine umfangreiche Beladung für Brand- und Hilfeleistungseinsätze; es ist künftig unter den ersten, die von der Hauptwache aus ausrücken, und kann acht Einsatzkräfte aufnehmen.