Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde die Pirmasenser Feuerwehr zu einem Brand auf dem Sommerwald gerufen. Als die Einsatzkräfte um Wehrleiter Simon Tigges eintrafen, rechneten sie schon mit einem längeren Einsatz. „Man hat von oben schon eine starke Rauchentwicklung gesehen“, berichtet Tigges. Doch unmittelbar später folgte die Entwarnung: Was die Wehrmänner für Rauch hielten, war die Pulverwolke eines Feuerlöschers.

„Ein Anwohner hat geistesgegenwärtig reagiert und den Brand schon vor unserem Eintreffen bekämpft“, so der Wehrleiter. Auch hatten schon alle Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Tigges und seine Kollegen kontrollierten nur noch den Keller, in dem es zum Brand kam, und erledigten kleinere Nachlöscharbeiten.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Brandursache soll nun von der Polizei ermittelt werden.