Eine 68-jährige Frau aus Baden-Württemberg war am Dienstag mit ihrem Hund bei den Eppenbrunner Altschlossfelsen unterwegs. Dabei rutschte sie in eine Felsspalte, aus der sie nicht mehr selbstständig herausklettern konnte. Die Feuerwehr konnte die Frau mithilfe einer Leiter befreien. Sie hatte sich beim Hinabrutschen am Rücken verletzt. Nach einer ersten Begutachtung der Verletzung durch die anwesenden Rettungssanitäter wollte sich die Frau eigenständig versorgen lassen.