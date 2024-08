Am Montagabend, ab 19.15 Uhr, wird es in Winzeln von Feuerwehrleuten nur so wimmeln. Grund zur Sorge besteht allerdings nicht: Die Städtische Wehr hat kurzfristig eine Übung anberaumt.

Bei dem Szenario wird ein sogenannter Vegetationsbrand simuliert. Wie die Stadtverwaltungg mitteilt, wurde dazu im Bereich der Biogasanlage eine landwirtschaftliche Fläche von rund 13.000 Quadratmetern speziell präpariert – das entspricht fast zwei Fußballfeldern. Mit dem Einsatz sollen die Feuerwehrleute unter möglichst realistischen Bedingungen gezielt geschult werden. Ziel der Übung sei es, den kombinierten Einsatz von geländetauglichen Fahrzeugen und Einsatzkräften, die zu Fuß auf dem Acker unterwegs sind, zu trainieren.

Bei der Übung kommt erstmals das neue Tanklöschfahrzeug TFL 3000 zum Einsatz. „Das Spezialfahrzeug ist mit modernster Technik ausgestattet, um auch in unwegsamem Gelände effektiv Hilfe leisten zu können“, heißt es aus dem Pirmasenser Rathaus.