Wie man Brände in entlegenen Gebieten löscht, haben Maschinisten der Feuerwehr Pirmasens am Samstag geübt. Zwei Szenarien wurden laut Stadtverwaltung entworfen: Einmal brannte es am ehemaligen Hundeheim in der Alten Wehrmachtstraße. Da es dort keinen Hydranten gibt, mussten die Maschinisten eine Schlauchleitung bis zum Hydranten in der Winzler Straße/Am Gottelsberg legen. Der zweite Einsatzort befand sich hinter der Kläranlage Blümelstal. Hier mussten die Feuerwehrleute die Strecke mit Tanklöschfahrzeugen überbrücken, um das Löschwasser an den Einsatzort zu bringen. Wie die Stadt mitteilt, vervollständigte die Übung ein Waldbrandkonzept, das zurzeit erprobt wird und auf die veränderten klimatischen Bedingungen, wie beispielsweise längere Trockenperioden mit erhöhter Waldbrandgefahr, reagiert. Zehn Fahrzeuge und rund 30 Wehrleute waren bei der Übung im Einsatz.