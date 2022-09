Eine Werkstatt in Donsieders ist am Dienstag in Brand geraten. Gegen 16.30 Uhr wurde das Feuer in der Wiesenstraße gemeldet, so die Polizei. Die Werkstatt ist an eine Garage und ein Wohnhaus angebaut. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Werkstatt und die Garage wurden beschädigt, am Wohnhaus blieben nur Rauchverfärbungen zurück. Verletzt wurde niemand. Ein Motorrad und teure Werkzeuge wurden zerstört. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Laut Polizei war die Ursache vermutlich ein technischer Defekt.