Aus bislang unbekannter Ursache brannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Garagendach in der Pirmasenser Turnstraße. Den Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall kurz nach 22 Uhr. Da das Feuer drohte, auf die angrenzenden Wohnhäuser überzugreifen, mussten die durch die Einsatzkräfte evakuiert werden. Durch das Eingreifen der Feuerwehr sei der Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden, so die Polizei. Die Bewohner konnten, nachdem der Brand gelöscht war, unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Turnstraße etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand an der Garage sowie den beiden angrenzenden Gebäuden ein Schaden von rund 12.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.