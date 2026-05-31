Das Feuer in der Höhstraße, bei dem am 19. April zwei Zimmer brannten, wurde laut Staatsanwaltschaft vorsätzlich gelegt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte es im Dachgeschoss des Hauses schon länger gebrannt. Die Hitzeentwicklung war so groß, dass sich die Rollläden nach außen wölbten. Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Dort hielt sich niemand auf, die Wohnungen im Erd- und Obergeschoss standen sowieso leer, und der Bewohner des Dachgeschosses war zum Brandzeitpunkt nicht da.

Kein Tatverdächtiger gefunden

Verdächtig war von Anfang an, dass das Feuer in zwei Zimmern unabhängig voneinander ausgebrochen war. Die Polizei suchte dementsprechend sofort nach Zeugen. „Nach den Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen“, teilte nun Felix Huth, Sprecher der Zweibrücker Staatsanwaltschaft, mit. Einen Tatverdächtigen habe die Polizei nicht ermitteln können. In dem Haus sind mittlerweile die Sanierungsarbeiten angelaufen. Den Schaden hatte die Feuerwehr mit 90.000 Euro beziffert.