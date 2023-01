Es war eine ruhige Silvesternacht in Zweibrücken und Pirmasens wie in der gesamten Pfalz. Allerdings meldete die Polizei in der Nacht zuvor einen Brand in der Innenstadt, möglicherweise ausgelöst durch eine Silvesterrakete. In Bechhofen brannte eine Hecke neben einem Reitstall. Dass das Feuer nicht übergriff, ist auch einem Zufall zu verdanken.

Wer will, dass es in Pirmasens 2023 aufwärts geht, muss sich einbringen. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, schreibt Andreas Ganter, Leiter der Lokalredaktion Pirmasens, in seinem Leitartikel.

Man sollte meinen, dass die Betrugsmasche über Whatsapp mittlerweile bekannt ist. Aber eine Südwestpfälzerin ist trotzdem darauf reingefallen und hat Unbekannten Geld überwiesen.

Worauf freuen Sie sich 2023? Wir wollten das von Passanten in Zweibrücken und Pirmasens wissen und haben ganz unterschiedliche Antworten erhalten.

Der frühere Papst Benedikt XVI. ist tot. Zwei Pfarrer aus der Südwestpfalz erinnern sich an Begegnungen mit ihm. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Christiane Magin war 2005 auf dem Petersplatz in Rom, als weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle aufstieg.

Die beiden Freundinnen Jessica Kammerer und Simone Metzger wanderten an Silvester auf dem Felsenwanderweg bei Rodalben. Wir haben sie unterwegs getroffen.