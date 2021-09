Einen Brand im Gebäude der früheren Servas-Schuhfabrik konnte die Feuerwehr am Montagnachmittag löschen. Gegen 16.30 Uhr war eine Rauchentwicklung in der leerstehenden Fabrik gemeldet worden. Die Feuerwehr Rodalben, die mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand im ersten Stock lokalisieren und löschen. Gebrannt hatten Kartons und Pressholz-Platten. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Brandstiftung kann laut Polizei aber nicht ausgeschlossen werden. Die Räume besitzen keine Stromzufuhr und etwa eine Dreiviertelstunde vor dem Brandausbruch wurden zwei zirka zehnjährige Kinder auf dem Gelände beobachtet. Ein Kind ist etwa 1,40 bis 1,50 Meter groß, etwas kräftig, hat kurze braune Haare und trug ein hellblaues Lang-Arm-Shirt. Das andere Kind ist etwa einen halben Kopf kleiner, schlank, hat ebenfalls dunkle kurze Haare, trug dunkelblaues T-Shirt und Jeans. Das kleinere Kind hatte angeblich eine silberfarbene Getränkedose dabei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.