Eine im Fixbett liegende 33-jährige Patientin des städtischen Krankenhauses war am Sonntagnachmittag auf ungeklärte Art an ein Feuerzeug gelangt und hatte ihr Bett angezündet. Sieben Fahrzeuge der Pirmasenser Feuerwehr und 25 Einsatzkräfte rückten um 14.40 Uhr in Richtung städtisches Krankenhaus aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Krankenpersonal den Brand bereits gelöscht. Weil das Personal so schnell reagierte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Frau erlitt nicht lebensbedrohliche Verbrennungen. Der Schaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt.