In Pirmasens hat ein Küchenbrand am Freitagnachmittag zu einem Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei in der Nähe vom Eisweiher geführt. In einem Haus der Logistikfirma MBS Logistics in der Landauer Straße hatte sich laut Polizei gegen 16 Uhr ein Feuer in der Küche im zweiten Obergeschoss entwickelt. Die Bewohner einer Wohnung im dritten Stock konnten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Haus, in dem sich Lager, Sozialräume und die Wohnung befinden, selbst in Sicherheit bringen. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Wehrleute konnten das Feuer schnell löschen. Danach wurde das Gebäude entraucht. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Wohnung sei nun wieder bewohnbar. Zur Brandursache konnten die Beamten keine Angaben machen.