Warum wurden die feuchten Wände in der Landgraf-Ludwig-Realschule plus nicht als Gewährleistungsschaden reklamiert und der Schaden von der ausführenden Baufirma beseitigt? Diese Anfrage richtet die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vor der kommenden Stadtratssitzung an den Oberbürgermeister.

Die Grünen wollen von der Verwaltung wissen, warum trotz der umfassenden Sanierung der Schule die Außenwände des Kellergeschosses offenbar nicht ausreichend tief freigegraben und trockengelegt worden sind. Außerdem wollen sie wissen, ob es Folgeschäden in Form von feuchtem Putz oder Fliesen gab, die rückgebaut werden mussten, und ob dafür die Baufirma in Regress genommen wurde. Zudem wird nach Erfahrungen in anderen Gebäuden mit der nun eingesetzten Umkehrosmose-Technologie gefragt. Dieses Verfahren soll nun dafür sorgen, dass die entsprechenden Stellen trocknen. Für das Verfahren, das durchgehend aufrecht erhalten werden muss, um die Stellen trocken zu halten, war ein Jahrespreis an Strom von sieben Euro genannt worden. Dies erscheint den Grünen sehr gering, da dies bei einem durchschnittlichen Arbeitspreis von 0,32 Euro pro Kilowattstunden nur einem Verbrauch von 21,87 Kilowattstunden pro Jahr entspricht. Die Fraktion fordert daher eine präzise Erläuterung der Berechnungsgrundlagen.