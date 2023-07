Ein Geständnis hat einem 21-Jährigen ein umfangreiches Gerichtsverfahren und einige Monate Gefängnis erspart.

Wegen 35-fachen Drogenhandels in nicht geringer Menge, davon 22-mal gewerblich, Drogen- und Waffenbesitzes sowie wegen Diebstahls hat das Jugendschöffengericht am Montag einen inzwischen 21-Jährigen zu einer Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt.

Im September 2022 hatte die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung einer gesondert verfolgten Person größere Mengen an Drogen sichergestellt: 50 Gramm Haschisch, 239 Gramm Amphetamin, 19 Gramm Cannabisblüten und acht Ecstasy-Tabletten. Diese Betäubungsmittel hatte der Angeklagte zuvor in diese Wohnung gebracht. Auch die Wohnungen weiterer Personen benutzte er als Drogen-Depot. Um die Drogen gewinnbringend weiterzuverkaufen, kam er regelmäßig in diese Wohnungen, wog und verpackte jeweils einen Teil. Zwischen März 2022 und März 2023 veräußerte der Angeklagte laut Anklage in 35 Fällen Betäubungsmittel. Er lieferte auch verschiedene Drogen an diese Personen zum Konsum und Weiterverkauf.

Drogen und Waffen in der Wohnung

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten im März dieses Jahres fand die Polizei sieben Mobiltelefone, mehrere Messer, Macheten, einen Schlagring, ein Springmesser, Luftgewehr, Softair-Pistole, Munition und eine Sturmhaube. Außerdem verwahrte er knapp 24 Gramm Haschisch und knapp drei Gramm Amphetamin in seiner Wohnung.

Im Oktober 2021 hatte der Angeklagte zudem mit zwei Bekannten eine Schule auf dem Kirchberg heimgesucht und ein Fernsehgerät im Wert von 750 Euro gestohlen. Weil ihnen das Gerät zum Tragen zu schwer war, nahmen sie zum Transport auf den Horeb die Dienste eines Taxis in Anspruch.

Angeklagter gesteht alles

Der Angeklagte räumte vor Gericht die vorgeworfenen Taten über seinen Verteidiger ein. Dies ersparte allen Beteiligten eine umfangreiche Beweisaufnahme und dem Angeklagten einige Monate Haft. Das Gericht hatte vier Verhandlungstage angesetzt. „Es war das einzig Richtige, was sie tun konnten“, betonte die Richterin.

Hintergrund der Taten des Mannes war sein eigener Drogenkonsum und dessen Finanzierung. Seine Eltern waren bereits bei seiner Geburt drogenabhängig, weshalb er mehrfach in Heimen und bei Pflegeeltern aufwuchs, war zu hören. Er habe „keinen leichten Start ins Leben gehabt“, sagte die Richterin. Aber er habe „sehr gute Voraussetzungen, in gute Bahnen zu kommen“. Er hat Mittlere Reife mit guten Noten und sei gewillt, eine Therapie gegen seine Abhängigkeit zu machen. Er solle die „Therapie als Chance nutzen“, riet die Richterin dem 21-Jährigen. Das Jugendschöffengericht ordnete außerdem die Einziehung von 15.150 Euro an Taterträgen an. Und der Mann bleibt weiterhin in Haft. Das Urteil ist rechtskräftig.