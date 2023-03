Auf einem Wochenend-Grundstück, gelegen Am Simter Berg, ist am Samstagnachmittag ein Ferienhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Ursache ist noch offen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer um 17.16 Uhr am Samstagnachmittag durch die Rettungsleitstelle gemeldet worden. Am Simter Berg war demnach ein Feuer auf einem Wochenend-Grundstück ausgebrochen.

Die Feuerwehr fand ein Ferienhaus vor, das in Flammen stand. Das in Massivbauweise errichtete Gebäude brannte nach Polizeiangaben bis auf die Grundmauern nieder. Die Löscharbeiten dauerten gut zwei Stunden an, so die Polizei weiter, die den Sachschaden auf rund 10.000 Euro bezifferte. Verletzte gab es nicht. Was die Ursache des Feuers betrifft, werde noch ermittelt.