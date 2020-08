Ferdinand Weber tritt für die AfD bei der kommenden Landtagswahl als Direktkandidat für den Wahlkreis Pirmasens an. Er setzte sich parteiintern mit einer deutlichen Mehrheit von 75 Prozent gegen Karin Lessing durch, die für die Partei im Bezirkstag sitzt. Webers B-Kandidat ist Fabian Schütz. Der Hauensteiner arbeitet als Pressesprecher der AfD im Mainzer Landtag. Weber ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat und Kreisvorsitzender seiner Partei. In einer Mitteilung schreibt er über seine politischen Ziele: „Die SPD möchte stärkste Fraktion im Landtag werden und sieht in den Grünen und der FDP womöglich weiterhin ihre Erfüllungsgehilfen. Wir werden ihnen jedoch mit unserem Programm gehörig in ihre rot-grüne Suppe spucken.“ Er hofft darauf, das erste rheinland-pfälzische Direktmandat für seine Partei zugewinnen.