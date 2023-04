Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ferdinand Ludwig Weber hat auf sein Grundstück am Stadtrand von Pirmasens geladen. „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“, sagt er mehrfach. Am liebsten wäre ihm, das Zitat aus Goethes Osterspaziergang stünde als Überschrift über diesem Text. Doch was ist der Bundestagskandidat der AfD dort, am Stadtrand, für ein Mensch?

Einer, der sich selbst versorgen könnte, verweist Weber auf die kleine Hütte, die dort steht, umgeben von reichlich Grün. Genügend Raum zum Selbstanbau, genügend