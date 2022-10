Das Pirmasenser Tierheim sucht nach einer liebevollen Familie, die Kater Ferdi aufnimmt, der es nicht leicht hat. Ferdi ist schon eine ältere Katze – dem Tierheim zufolge mindestens zehn Jahre – und FIV-positiv. FIV ist eine Viruserkrankung, die eine Immunschwäche hervorrufen kann. Häufig bleiben die Tiere aber lange Zeit symptomfrei. Allerdings ist die Krankheit für andere Katzen ansteckend, deshalb lebt Ferdi im Tierheim allein.

Die Mitarbeiter hoffen, dass er Familienanschluss bekommt und in seinem neuen Zuhause ein reiner Wohnungskater wird. Ferdi sei verschmust und menschenbezogen, könne aber auch mal motzig sein. „Er sucht also Halter, die das aushalten und ein wenig erfahren sind“, so das Tierheim. Und Ferdi sei ständig hungrig.

Kontakt



Tierheim Pirmasens: anfragen@tierheim-pirmasens.de