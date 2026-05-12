Am Samstag, 9. Mai, hat an der Grundschule Horeb noch das Schulfest stattgefunden, danach kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster, die Montagmorgen entdeckt wurde. Laut Polizei haben bislang unbekannte Täter einen Stein gegen ein Fensterelement im Erdgeschoss, unmittelbar links neben dem Haupteingang, geworfen. Durch den Einschlag zersprang die Scheibe und es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.