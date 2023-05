Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Golf-Mannschaftsrunde startet: In der Zweiten Damen-Bundesliga Mitte gastiert der EG Westpfalz, seines Zeichens Vorjahresmeister, am Sonntag beim Mainzer GC, die EGW-Herren haben in der Landesliga gleich ihren Heimspieltag auf dem Hitscherhof. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Benjamin Haag sprach mit Felix Wiese, EGW-Sportkoordinator und Co-Kapitän des Herrenteams.

Herr Wiese, Ihr Bruder Philipp ist Handballer, war jahrelang bei der VTZ Saarpfalz als Spieler und zuletzt als Trainer aktiv. Was ist auf einer Familienfeier das Thema: Golf oder Handball?

Es