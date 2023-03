Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag geht es für den TV Dahn ab 20 Uhr in der Sporthalle des Dahner Schulzentrums im Derby gegen den TV Thaleischweiler darum, ob er auch nächste Saison in der Handball-Verbandsliga spielen darf. Der Dahner Felix Pavlitzek verrät, was passieren könnte, wenn sein Team die Klasse sportlich hält.

Pavlitzek spielt beim Tabellenletzten (8:30 Punkte) auf der linken Seite, wenn es in den Angriff geht. In der Abwehr, die ihm besonders viel Spaß bereitet, ist er im Mittelblock integriert.