Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor erlaubten 2600 Zuschauern in der 10.000 Menschen fassenden Ursapharm-Arena wird die SV Elversberg am Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 spielen. Neu im Team des saarländischen Regionalligisten ist der Rodalber Felix Müller. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Striehl sprach mit dem Ex-Juniorennationalspieler, der von Drittliga-Absteiger Unterhaching kam.

Herr Müller, vergangene Saison überraschte Elversberg im DFB-Pokal mit einem Sieg über den Zweitligisten FC St. Pauli, während Mainz 05 beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ausschied. Kann der Saarlandpokalsieger dem Bundesliga-Zwölften der Vorsaison ein Bein stellen?

Ja,