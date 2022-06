Ein weiterer familiengeführter Laden in der Innenstadt verschwindet. Zum 1. August schließt Felgner Raumdecor in der Alleestraße aus gesundheitlichen Gründen.

Die Schließung des Familienbetriebs, der nach 56 Jahren dicht macht, hat sich herumgesprochen. Ständig klingelt das Telefon und auch viele Kundinnen kommen persönlich vorbei, um sich zu verabschieden, aber auch, um vom Räumungsangebot zu profitieren.

„Wir waren nicht preisgünstig“, erzählt Geschäftsführerin Ulrike Nikolaus, die von Anfang an auf Qualität und Kundenservice setzte. Corona, Internethandel sowie innerstädtische Konkurrenz haben ihr nichts anhaben können, sagt sie. In ihrer Nische war der Laden etabliert. Sie entschloss sich aber im Februar nach einem Bandscheibenvorfall, den Laden aufzugeben. Leicht gefallen sei ihr das nicht, erzählt die Raumausstatterin. Vor allem, weil sie das Geschäft vor etwa 15 Jahren renoviert und eingerichtet hatte. Eine behagliche Wohnatmosphäre habe sie sich gezaubert, erzählt sie.

Fast wie im Theater

In den Verkaufsbereich gelangt man durch einen roten Vorhang, der rote Teppich auf dem Boden schluckt jedes Absatzklackern. Sogar das Lichtkonzept sei ausgeklügelt, erzählt sie, denn weißes, grelles Licht ist ihr zuwider. Gleich hinter dem Ladengeschäft unterhielt sie die Schneiderwerkstatt samt Atelier und Büro auf einer Fläche von insgesamt 300 Quadratmetern. „Um die Gardinen zu nähen, hatte ich eine Schneiderin beschäftigt“, erzählt Nikolaus, doch die sei inzwischen in Rente. Über 50 Jahre lang war „Felgner Raumdecor“ ein Inbegriff für Raumausstattung in der Stadt – ob für Teppiche, Tapeten oder Gardinen.

Für Ulrike Nikolaus beginnt bald eine andere Zeit, denn „Über-Kopf-Arbeiten“ auf der Leiter sei nichts mehr für sie. Gardinenstangen und Rollos montieren oder Vorhänge aufhängen, da spiele die Halswirbelsäule nicht mehr mit. „Es ist besser, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen“, konstatiert die 57-Jährige. Dem Einzelhandel bleibe sie dennoch erhalten – drei Tage die Woche als Verkäuferin. Wo wollte sie noch nicht verraten. In der Veränderung sieht sie nicht nur eine berufliche Chance, sondern erhofft sich auch mehr Zeit für sich selbst.

Von der Oma in der Hauptstraße gegründet

Ihre berufliche Karriere begann Nikolaus als Verkäuferin und Einzelhandelskauffrau im textilen Bereich, schulte dann aber zur Raumausstatterin um. Seit 1994 ist sie Meisterin im Raumausstatter-Handwerk, ihr Traumberuf schlechthin.

Dreimal sei Felgner Decor umgezogen, seitdem ihre Oma den Laden in der Hauptstraße eröffnete, erzählt Nikolaus aus der Vergangenheit. Damals, im Jahr 1966, setzte „Raumdecor Felgner“ hauptsächlich auf Bodenbeläge, nach und nach kamen Tapeten dazu. Erst nach dem Umzug in die Schäferstraße, Ecke Gerbergasse, wurde das Angebot mit einem großen Gardinensortiment erweitert, weil endlich Raum dafür vorhanden war. „Außerdem ist meine Mutter, Irmgard Felgner, gelernte Schneiderin“, erzählt Nikolaus. Von der Schäferstraße ging es dann in die Schlossstraße. Seit damals, das war im Jahr 1988, ist Ulrike Nikolaus im Laden mit dabei nahm zusätzlich den Verkauf von Wasserbetten ins Verkaufsprogramm auf, das sie später im Laden in der Alleestraße mit Boxspringbetten noch ergänzte. Das sei ihre Idee gewesen, erinnert sie sich. „Auf einer Messe in Frankfurt habe ich den Bettentrend entdeckt“, erzählt sie. Und das ging sehr gut. „In Pirmasens wurden sie nirgend anders angeboten“, erzählt Nikolaus, die – damals schon als Geschäftsführerin – ihren Kunden natürlich auch weiterhin Kopfkissen, Decken, Bettwäsche und Spannlaken sowie ein großes Sortiment an Handtüchern bot.

Laden ab 1. September zu vermieten

„Mit meinen Kunden habe ich immer einen freundschaftlichen Kontakt gepflegt“, erzählt die Geschäftsführerin mit Wehmut. Aber erst mal sei sie noch da für ihre Kunden und nehme auch noch Bestellungen an. Die Wasser- und Boxspringbetten würden jetzt abverkauft - zum Sonderpreis. Ab 1. September wird die Ladenfläche zu vermieten sein.