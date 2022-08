Für das Schuhstadt-Center am Exerzierplatz wird ein Teil des früheren Modehauses Hartmann abgerissen und dabei sollen unzählige Kartons mit Bundeswehrsocken und Feldbetten gefunden worden sein. Es soll aber nur noch Müll sein, versichert die Stadtverwaltung.

Massenweise Bundeswehrsocken und Feldbetten, das klingt nach einer interessanten Geschichte. Sind hier etwa Teile der Ausrüstung aufgetaucht, die den schon so lange Bundeswehrsoldaten fehlen? Und was hat es mit den Feldbetten auf sich? Wurde hier ein geheimes und inzwischen vergessenes Lager für den Ernstfall entdeckt?

In dem Gebäudeteil, der für Parkplätze des Schuhstadt-Centers abgerissen wird, sollen die Kartons nicht gefunden worden sein, betont Christoph Arnold, der für die Architektur des Centers verantwortlich ist. Arnold verweist auf die Stadtverwaltung, der das Gebäude des früheren Modehauses Hartmann in der Schlossstraße 19 gehört. Im Frühjahr vergangenen Jahres habe die Stadt das Gebäude gekauft, von dem jetzt nur der rückwärtige Teil abgerissen wird. Der vordere Teil gehört weiterhin der Stadt.

„Ungeräumte Übergabe “ vereinbart

Beim Kauf sei eine „ungeräumte Übergabe“ vereinbart worden, teilt auf Anfrage Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Der Stadt sei bekannt gewesen, dass in den Räumen überwiegend Sperr- oder Restmüll zu finden sein wird. Ob es sich um Bundeswehrsocken und Feldbetten handelt, wollte Meenken nicht bestätigen und auch nicht dementieren. „Bei diesen Gegenständen waren auch Bestände an Altkleidern und Möbelteile“, so Meenken. Es habe sich keinesfalls um nutzbare Neuware gehandelt, weshalb alles zum Müll kommen wird.

Was die Stadt mit der Immobilie machen will, hat Meenken auch verraten: Das Gebäude, das in früheren Konzepten für die Wiederbelebung der Kaufhalle bestimmt war, soll verkauft werden.