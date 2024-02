Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was 2017 mit der Pfalzlounge in Thaleischweiler-Fröschen begann, hat sich inzwischen zum stetig wachsenden Caterer und Verleihservice mit 16 Mitarbeitern entwickelt. Rebecca und Tobias Dexheimer benötigen für ihre Unternehmen mehr Platz und sind in der Arnulfstraße fündig geworden.

Die Pfalzlounge ist zwar Geschichte. Dafür sind Dexheimers mit ihren Unternehmen Pfalzcaterer, Feierverleiher und Feiersaal umso erfolgreicher. Aktuell wird an drei Standorten gearbeitet.