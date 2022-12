Alle Jahre wieder wirbeln die Feiertage die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen und Ämter durcheinander. Wer zwischen Weihnachten und Silvester zum Amt will, muss die richtige Zeit abpassen. Ein Überblick.

Das Bürger-Service-Center (BSC) und das Standesamt am Exerzierplatz bleiben an Weihnachten (24. bis 26. Dezember) sowie an Silvester geschlossen. Am Freitag, 23. und 30. Dezember, schließen BSC und Standesamt um 12 Uhr, ebenso wie die Mobilitätszentrale der Stadtwerke Pirmasens. An den übrigen Tagen sind die Mitarbeiter von BSC (Telefon: 06331 842911), Standesamt (06331 842904) und Mobilitätszentrale (06331 876260) zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar (bsc@pirmasens.de, standesamt@pirmasens.de).

Der Verkehrsbund VRN ist erreichbar unter 0621 1077077. Alternativ können Fahrten im ÖPNV online (vrn.de/mng) geplant und die Fahrkarten gekauft werden.

Wer seinen Liebsten zum Fest schöne Stunden in der Festhalle oder dem Forum Alte Post schenken will, ist beim Kulturamt richtig. Der Kartenvorverkauf in der Alten Post ist bis 23. Dezember sowie zwischen 27. und 30. Dezember täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Über Weihnachten, Silvester und an Neujahr ist die Einrichtung geschlossen. Tickets gibt es im Internet unter ticket-regional.de. Die Vorverkaufsstelle im Rathaus am Exerzierplatz ist am 27. und 29. Dezember geschlossen. Telefon 06331 2392716, E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de.

Die Touristinformation im Rheinberger, Fröhnstraße 8, ist an Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage sowie von Silvester bis einschließlich 2. Januar geschlossen. Von Dienstag, 27., bis Donnerstag, 29. Dezember, beantworten die Mitarbeiterinnen zwischen 9 und 17 Uhr Fragen, außerdem am Freitag, 30. Dezember von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung. Telefon: 06331 2394321.

Das Sekretariat der Volkshochschule, Hans-Sachs-Straße 2, ist von Freitag, 23. Dezember, bis einschließlich Freitag, 6. Januar, geschlossen. Die VHS-Mitarbeiterinnen sind im neuen Jahr ab Montag, 9. Januar, zu erreichen. Telefon: 06331 213647; E-Mail: volkshochschule@pirmasens.de.

Auf dem Pirmasenser Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz können Kunden an Heiligabend frische Lebensmittel kaufen, in der Woche darauf am Dienstag, Donnerstag sowie an Silvester (immer zwischen 6 und 13 Uhr). Der erste Wochenmarkt im neuen Jahr ist am Dienstag, 3. Januar.

Die Geschäftsstelle der Bauhilfe, Adam-Müller-Straße 69, bleibt an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. In der Woche dazwischen ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr offen, am Donnerstag zudem von 14 bis 18 Uhr oder nach Termin-Vereinbarung. Telefon: 06331 51290, E-Mail: info@bauhilfe-pirmasens.de.

Der Wertstoffhof Ohmbach (inklusive der Annahmestelle für Grünschnitt) ist über Weihnachten geschlossen. Zwischen den Jahren ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Silvester und Neujahr bleibt die Ohmbach zu. Ab 2. Januar gelten die regulären Zeiten: Anlieferung montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr, samstags von 8.30 bis 14 Uhr. Mittwochs ist geschlossen. Telefon: 06331/240824.

Die Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, bleibt an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und Silvester zu. Am Dienstag und Mittwoch dazwischen ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Donnerstag können sich Bücherwürmer von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr mit Lesestoff für den Jahreswechsel versorgen, ebenso am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr. Die Stadtbücherei bietet elektronische Angebote unter pirmasens.de/mediathek. Telefon: 06331 842358; E-Mail: buecherei@pirmasens.de.

Das städtische Versicherungsamt ist von Weihnachten bis einschließlich Freitag, 6. Januar, geschlossen. Rentenberater Nico Nagel steht im neuen Jahr ab Montag, 9. Januar, zur Verfügung (06331 877119). Die Sprechtage der Auskunfts- und Beratungsstelle Kaiserslautern finden wie vereinbart statt.

Das Koordinierungsbüro des Paktes für Pirmasens, Marienstraße 6, ist an Heiligabend sowie über die Weihnachtsfeiertage, an Silvester und Neujahr zu. Zwischen 27. und 30. Dezember wird gearbeitet. Termine unter Telefon 06331 1444740.

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr sind keine Einfahrten auf den Waldfriedhof möglich. An den Werktagen davor kann man kostenpflichtig ein- und ausfahren: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr, Freitag bis 11.30 Uhr. Freitagnachmittags und bei Beerdigungen sind keine Einfahrten möglich.

Das Dynamikum, Fröhnstraße 8, bleibt an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Das Science-Center ist vom zweiten Weihnachtsfeiertag bis Freitag, 30. Dezember, geöffnet, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr. Telefon: 06331 239430, online dynamikum.de.

Das Forum Alte Post ist an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr geschlossen. Von Mittwoch, 28., bis Freitag, 30. Dezember, ist neben der Dauerausstellung „Heinrich Bürkel – Landpartie“ das Hugo-Ball-Kabinett zum Leben und Wirken des Dada-Begründers und Literaten zwischen 10 und 17 Uhr offen. Daneben ist bis 15. Januar die Sonderschau „In Bewegung“ zu sehen. Gezeigt werden – in Kooperation mit dem Verein Kunst und Kultur Pirmasens – Werke von Gaby Terhuven (Malerei auf Glas) und Ulrich Westerfrölke (Kinetische Objekte). Telefon: 06331 2392716.

Das Stadtmuseum Altes Rathaus, Hauptstraße 26, ist an Weihnachten sowie an Silvester und Neujahr zu. In der Woche dazwischen ist von Dienstag bis Freitag die Sonderausstellung „Der Wasgenwald: Waldbilder, Märchen und Idyllen“ über die Malerkolonie Obersteinbach zu sehen. Im Eintrittspreis sind auch die Dauerausstellungen „Wald, Schloss, Schuh – die Geschichte der Siebenhügelstadt“ sowie das Scherenschnittkabinett der Pirmasenser Künstlerin Elisabeth Emmler enthalten. Ab Dienstag, 3. Januar, hat das Museum wieder regulär geöffnet. Telefon: 06331 842299.

Das Quartierszentrum P11 ist ab 27. Dezember geschlossen. Ab Montag, 2. Januar, sind Kathrin Kölsch und Cornelia Schwarz wieder für die Bewohner im Winzler Viertel da. Das Programm, darunter Bastel- und Leseangebote für Kinder, Gymnastik-Stunde und Aktionstage, beginnt am 9. Januar. Telefon: 06331 1534163.