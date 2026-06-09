Die Tunnelröhre des B10 Fehrbachtunnels in Fahrtrichtung Landau ist am Dienstag, 9. Juni, ab 19 Uhr über Nacht für den Verkehr voll gesperrt. Es stehen Reinigungsarbeiten an den Kanälen und Entwässerungsanlagen an, wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) informiert. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Zweibrücken wird ab Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr, über Nacht voll gesperrt und gereinigt. Die Umleitung wird laut Straßenmeisterei Waldfischbach eingerichtet über: Abfahrt Petersberg – L 474 – K 15 – Kreisel (Staffelhof) – Kreisel Fehrbach (Wasserturm) – Auffahrt B 10 und umgekehrt.

Vor zwei Wochen waren die Tunnelröhren ebenfalls im Wechsel gesperrt, damit das Innere der Tunnelröhren mit einer Spezialmaschine gereinigt werden konnte.