Drei Starts, drei Medaillen: Die Billard-Freunde Fehrbach waren bei den deutschen Karambol-Technikmeisterschaften sehr erfolgreich.

Thomas Helfrich (50) wurde am Donnerstag in Gelsenkirchen-Buer wie schon im Vorjahr deutscher Vizemeister in der Freien Partie. Der Vorsitzende der Billard-Freunde Fehrbach wies auf dem kleinen Tisch nach fünf