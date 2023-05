Alles zurück auf Null: Die Mitgliederversammlung des Ringer-Sport-Clubs (RSC) Fehrbach vom 11. April muss wiederholt werden. Grund: Wegen fehlerhafter Einladung seien die gefassten Beschlüsse nicht wirksam. So ergibt sich eine neue Chance für Dieter Bockmayer, der seinerzeit eine Kampfabstimmung um den Vereinsvorsitz verloren hatte.

32 Jahre lang hat Bockmayer den Ringer-Sport-Club (RSC) Fehrbach als Vorsitzender geleitet. Just im 40. Jahr des Vereinsbestehens wurde er bei der Mitgliederversammlung am 11. April von Daniel Ufelmann abgelöst. Allerdings wohl zu Unrecht, denn die Tagung muss am 13. Juni, 20 Uhr, in der Turnhalle Fehrbach erneut stattfinden, mit der üblichen Tagesordnung. Hochbrisant dürfte dann wohl der Tagesordnungspunkt acht werden, bei dem es um Neuwahlen geht.

Im April hatte sich der 74-jährige Dieter Bockmayer zur Wiederwahl gestellt. Gewählt werden sollte per Handzeichen. Allerdings wurde aus den Reihen der Mitglieder die geheime Abstimmung beantragt. Dabei setzte sich der 21-jährige Daniel Ufelmann als neuer Vorsitzender durch. 32 von 282 Mitgliedern hatten 19 Stimmzettel für Ufelmann und zwölf für Bockmayer abgegeben (einer blieb leer).

Unruhe und geheime Abstimmung

In 40 Jahren sei noch nie geheim abgestimmt worden, begründete Dieter Bockmayer, weshalb der Vorstand darauf nicht vorbereitet war. Die mehrfach gestellte Frage nach dem Warum blieb in dem großen Kreis unbeantwortet. Zum Geschehen sagte Dieter Bockmayer damals, dass er gewusst habe, etwas sei im Busch. Das ganze Jahr über sei Unruhe im Verein gewesen. Während die Gegenseite für den Tag der Mitgliederversammlung ihr Lager mobil gemacht hätte, habe er zu wenige Unterstützter gehabt, sagte Bockmayer. Jedoch müsse er eine demokratische Wahl akzeptieren. Sorge bereite ihm allerdings die Tatsache, dass jetzt ein junger Mann an der Spitze stehe, der zudem in Schifferstadt ringt.

In der Tat wurde der Griechisch-römisch-Spezialist Daniel Ufelmann im September 2022 vom VfK Schifferstadt verpflichtet. Im Mai des gleichen Jahres hatte er noch als Mitglied des RSC Fehrbach bei den deutschen Ringer-Juniorenmeisterschaft im griechisch-römischen Stil die Silbermedaille gewonnen.

Ufelmann: Kandidatur gut durchdacht

Daniel Ufelmann betonte nach der Mitgliederversammlung des RSC, dass seine Kandidatur gut durchdacht und im Team geplant worden sei. Außerdem sagte er, dass Unstimmigkeiten zu dieser Situation geführt hätten. Eine Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich gewesen, weshalb er und seine Mitstreiter den anderen Weg gewählt hätten. Es war nicht ihre Absicht gewesen, wie Bockmayers Tochter Silke Saradeth mutmaßte, das Lebenswerk ihres Vaters zunichte zu machen. Im Gegenteil respektiere Ufelmann, dass Bockmayer über viele Jahre eine sehr gute Arbeit gemacht habe, aber zuletzt sei er nicht mehr mit der Zeit gegangen.

Saradeth hatte für den Abend der Mitgliederversammlung einen Antrag eingereicht, mit dem Dieter Bockmayer als langjähriger Vorsitzender, Gisela Bockmayer als Abteilungsleiterin seit Vereinsgründung und Josef Seebach für über drei Jahrzehnte als Kassierer zu Ehrenmitgliedern ernannt werden sollten. Diesen Antrag nahm sie zurück. Auch der designierte neue Vorstand habe Bockmayer die Ehrenmitgliedschaft antragen wollen, verbunden mit besonderen Aufgaben. Allerdings sei kein eigener Antrag eingebracht worden und in der hitzigen Sitzung auch gar nicht möglich gewesen, bedauert Ufelmann.

Info

Der RSC Fehrbach wurde 1983 gegründet. Seit Juni 2019 bilden die ASV Pirmasens und der RSC Pirmasens-Fehrbach eine Kampfgemeinschaft - die KG Pirmasens/Fehrbach.