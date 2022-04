Die Vollsperrung der stark befahrenen Zweibrücker Straße ist am Dienstag ohne größere Staus angelaufen. Fünf Wochen lang bleibt der Straßenabschnitt im Bereich Media-Markt gesperrt. Die Autofahrer suchten sich am Dienstag den Weg über den Pirmasenser Weg als inoffizielle Umleitung.

Das hatte Peter Schwarz, stellvertretender Ortsvorsteher von Fehrbach, sich schon gedacht. Am Dienstagmorgen stieg das Verkehrsaufkommen in dem Vorort sprunghaft, nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke die Vollsperrung der Zweibrücker Straße installiert hatten. Fast jeder Autofahrer bog munter in die Straße „In den Steiggärten“ ab und setzte über den Pirmasenser Weg sowie die Tiroler Straße seinen Weg fort.

Im Vorfeld sei die Verwaltung für die wahrscheinliche Umleitungsstrecke sensibilisiert worden. Schwarz will vor allem den Schwerverkehr im Auge behalten, der möglichst über die B10 ausweichen sollte und nicht durch den Ort. „Wenn das nicht klappt, müssen wir nochmal mit dem Ordnungsamt reden“, so Schwarz.

Fünf Wochen lang soll das Teilstück der Zweibrücker Straße zwischen dem Kreisel am Wasserturm und dem Kreisel am Kaufland gesperrt bleiben. Zuerst werden die Stadtwerke ihre Wasser- und Stromleitungen reparieren und anschließend die Stadtverwaltung auf einer Länge von 220 Metern die Fahrbahndecke sanieren lassen. In dem Bereich ist die Fahrbahn stark beschädigt.