Corona hat vielerlei Auswirkungen − offenbar auch auf die Klärschlammtrocknungsanlage in Fehrbach, die Investor Manfred Schenk noch in diesem Jahr in den Regelbetrieb nehmen wollte. Ob das klappt, ist noch nicht sicher.

Bisher läuft die Anlage im Probebetrieb. Sie muss noch von der Aufsichtsbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), abgenommen werden. Das würde jedoch zu einer Menschenansammlung