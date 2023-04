Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mangelnde Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen an Arbeitsplätzen in der Region bemängelt die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Brigitte Freihold (Linke). „Gerade einmal ein Prozent der Unternehmen in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis wurden von der Gewerbeaufsicht zu den Corona-Schutzmaßnahmen kontrolliert“, klagt Freihold. Die Gewerbeaufsicht habe noch vielfältige weitere Aufgaben wie nur den Corona-Schutz, heißt es hingegen von der Behörde.

„Auf dem Rücken der Beschäftigten sparen viele Unternehmen und die Landesregierung am Arbeitsschutz. Das ist ein Skandal“, wettert die Pirmasenser