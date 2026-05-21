Einen größeren Praxisbezug hat bisher wohl noch kaum eine Ausstellung im Mitmachmuseum Dynamikum gehabt.

„Federleicht und superstark“ ist der Titel der Schau, die vom Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern erarbeitet wurde und verrät, um wie viel leichter und stabiler Maschinen sein könnten. Dynamikum-Geschäftsführer Rolf Schlicher war bei der Ausstellungseröffnung begeistert über die erste Zusammenarbeit mit einem so renommierten Institut aus Kaiserslautern. Für das Dynamikum laufe es prinzipiell momentan sehr gut. In der vergangenen Woche habe das Museum mit 1259 Gästen am Tag die zweithöchste Besucherzahl seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 gehabt. Da komme die neue Sonderausstellung gerade recht, freut sich Schlicher.

Die Initiative für die Ausstellung sei vom Institut gekommen, erklärt Ulf Breuer, der wissenschaftliche Leiter des Forschungsinstitutes. Alle Exponate seien im Institut gebaut worden und tauchten dementsprechend tief in die Materie rein – ohne jedoch auch Besucher, die sich nur kurz damit beschäftigen wollen, mit zu viel Information vor den Kopf zu stoßen.

Alle wollen die Ballschleuder ausprobieren

Wie für das Dynamikum üblich, ist fast alles der Sonderausstellung „Federleicht und superstark, entdecke das Geheimnis der Faserkraft“ zum Mitmachen gedacht. Besonders viel Zuspruch wird mit Sicherheit das Exponat der Ballschleuder ernten. Bei der Eröffnung wollten es alle Politiker und Wissenschaftler selbst ausprobieren, ob sie den Ball in das Tor schießen können. Der Clou am Exponat sind die drei verschiedenen Stärken der Schleuder, die allein durch die Richtung der verarbeiteten Fasern entstehen, wie Breuer erklärt. Das scheint auf jeden Fall eines der wesentlichen Geheimnisse der superstarken Carbonfasern zu sein: Auf die Verarbeitungsrichtung kommt es an. Längs, schräg oder quer können die Fasern verarbeitet werden und entsprechend ändern sich die Biegeeigenschaften. Oder die Klangeigenschaft, wie ein Xylophon verdeutlicht, das einmal ganz klassisch mit Metallstäben gespielt werden kann und einmal mit verschieden ausgerichteten Faserstäben.

Die Superkräfte der Carbonfaser verdeutlicht sehr anschaulich ein Teil einer Generatorwelle für Windturbinen. „Aus Aluminium kriegt das schnell Risse“, meint Breuer. Die Carbonfaser sei nicht nur sehr leicht dagegen sondern auch extrem stabil. Sogar fester als hochfester Stahl, was in der Ausstellung anhand eines Exponats mit Druckbehältern erklärt wird, die aus Carbonfasern, normalem Stahl, hochfestem Stahl und Aluminium bestehen. Weitere Beispiele aus der Praxis in der Ausstellung sind Fahrradrahmen oder ein Baggergelenk sowie Wasserstoffdruckbehälter.

Branche braucht Nachwuchs

18 Exponate umfasst die Sonderausstellung über die Fasern aus Kohlenstoff oder Glas, die in Harz eingebettet diese enorme Festigkeit erreichen, mit der das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe die Kinder und Jugendlichen möglichst früh abholen wolle, wie Breuer verdeutlicht. Die Jugend soll für die Technik begeistert werden – und ganz konkret für Verbundfasern, die in vielen Bereichen von der Medizin bis zur Fahrzeugtechnik nicht mehr wegzudenken seien. „Wir brauchen Nachwuchs“, benennt Breuer den Grund für die Initiative des Instituts. Dafür gibt es auch Unterstützung der neuen Landesregierung, die für die Eröffnung die gerade 24 Stunden davor ernannte Staatssekretärin des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit, Tamara Müller, aus Mainz nach Pirmasens geschickt hat. Müller zeigte sich vom Dynamikum und der Ausstellung begeistert. Hier sei Technik und Wissenschaft greif- und erfahrbar, sagte Müller.

Das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe beschäftigt in Kaiserslautern 140 Mitarbeiter und ist eine Gesellschaft des Landes sowie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU).