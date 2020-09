Mit einem Marktfrühstück will die FDP auf dem Wochenmarkt samstags ein „kleines touristisches Highlight“ setzen. FDP-Sprecher Steven Wink sprach von einem „Leckerbissen“ in jeglicher Hinsicht. Das Marktfrühstück solle keine Konkurrenz zu den Beschickern sein, sagte Wink im Stadtrat am Montag. Seine Fraktion schlage vielmehr vor, dass Vereine eingebunden werden und Musiker die Gelegenheit bekommen aufzutreten. Nach Winks Vorstellung sollte ein Marktfrühstück einmal im Monat möglich sein. Dadurch würde dem Wochenmarkt neues Leben eingehaucht.

Der für den Markt zuständige Beigeordnete Denis Clauer (CDU) sprach von einer „guten Entwicklung“ des Marktes und kündigte sechs neue Beschicker an. Er zeigte sich durchaus offen für die Idee eines Marktfrühstücks. Allerdings verwies er auf die momentane Situation, in der der Exerzierplatz an Markttagen nur mit Mundschutz betreten werden darf. Auch das Abstandsgebot dürfe nicht vergessen werden. Der Hauptausschuss soll nun das Thema vertiefen und weiter beraten.