Der Pirmasenser FDP-Abgeordnete Steven Wink (36) hat gute Chancen, bei der Landtagswahl am 14. März 2021 erneut in das Mainzer Parlament einzuziehen. Die Landesdelegiertenversammlung der FDP hat den Vater von zwei Kindern am Samstag in Mainz mit 91,2 Prozent der Stimmen auf Platz sieben der Landesliste gewählt. Einen höheren Zustimmungswert hatte nur Spitzenkandidatin Daniela Schmitt mit 95,2 Prozent. In der Landtagsfraktion ist Wink für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales zuständig. In seiner Bewerbungsrede sprach er für das soziale Gewissen der FDP. Er wolle sich für die Stärkung von Familien einsetzen und für mehr Teilhabe von Kindern, Senioren und Menschen in Armut. In der Frage nach einer gerechten Entlohnung setze er mehr auf die Tarifpartnerschaft denn auf Zwangsgesetze, sagte Wink.