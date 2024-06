Maximilian Krolo tritt für die FDP bei der Kommunal- und Europawahl an. Mit seinen 26 Jahren ist er noch nicht so lang dabei, aber sieht trotz der Krisen positiv in die Zukunft. Johannes Orth hat mit ihm über seinen Wahlkampf, Angriffe auf Politiker und seine Ziele in der Politik gesprochen.

Herr Krolo, wie sind Sie in die Politik gekommen?

Mein Weg in die Politik war recht einfach. In der Schule hatte ich in Sozialkunde erste Berührungspunkte mit politischen Inhalten. Da