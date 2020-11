Der Stadtrat hat sich mit dem Thema befasst und diese Woche findet es sich auf der Tagesordnung mehrerer Ortsbeiräte: Die Rede ist vom Gelben Sack. Genauer gesagt geht es darum, ob es in Pirmasens künftig Gelbe Tonnen für den Plastikmüll geben soll oder reißfestere Tüten oder eine Mischform. Die FDP im Stadtrat hat sich als erste Fraktion entschieden, welchen Weg sie bevorzugt: Fraktionsvorsitzender Steven Wink sagte der RHEINPFALZ, er spreche sich für ein duales System aus. Wo es möglich und erwünscht sei, sollen Bürger eine Tonne bekommen. In engen Gassen, wie es sie in der Innenstadt gibt, könne es hingegen beim Gelben Sack bleiben, der auch weniger Platz brauche. Im Stadtrat hatte Bürgermeister Michael Maas (CDU) kürzlich noch gesagt, dass er sich zwar vorstellen könne, in den Vororten Gelbe Tonnen zur Verfügung zu stellen, aber nicht in der Innenstadt. Er sagte, dass er nicht davon ausgehe, dass ein Entsorgungsunternehmen in der Innenstadt unterschiedliche Varianten anbieten werde. Das sei wohl finanziell nicht darstellbar. Steven Wink sieht das anders, er versteht nicht, warum es beispielsweise am Sommerwald keine Gelben Tonnen geben solle. In Zweibrücken wird das Entsorgungssystem derzeit umgestellt. In Teilen des Stadtgebietes gibt es dort weiterhin Gelbe Säcke, andernorts werden Gelbe Tonnen zur Verfügung gestellt. Die Pirmasenser Parteien befragen derzeit die Bürger, welche Variante sie bevorzugen, bevor das Thema abschließend im Stadtrat abgestimmt wird.