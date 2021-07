Die Pirmasenser FDP hat sich nicht nur mit der Person des Seligen Paul Josef Nardini beschäftigt, sondern sich auch den Platz angeschaut, der seinen Namen trägt. Nardini hätte am vergangenen Sonntag seinen 200. Geburtstag gefeiert. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Pirmasenser Stadtrat, Steven Wink, will den Zustand des Nardini-Platzes im Stadtrat thematisieren. Er bemängelt den zustand des Areals. Etwas abseits der Fußgängerzone befindet sich der Paul-Josef-Nardini-Platz. Ein kleiner Brunnen umgibt eine Statue des Seligen. Die Figur zeigt laut Wink seit längerer Zeit Anzeichen von Verwitterung. „Die Brunnenanlage war leider auch nicht sauber. Alles in allem war der Platz leider nicht sehr ansehnlich“, sagt Wink. Das soll sich ändern. Kleine und saubere Plätze tragen seiner Überzeugung nach wesentlich zu einem besseren Stadtbild bei. Darüber hinaus will die FDP Gespräche mit der Kirche anregen, ob und wie der Platz eventuell umgestaltet werden könnte. Denkbar sei auch ein anderer Standort für die Statue des Seligen Paul Josef Nardini sinnvoller, um ein würdiges Andenken zu ermöglichen.