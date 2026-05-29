Südwestpfalz FDP-Kreisverband wählt neuen Vorstand

Der neue Kreisvorstand der FDP: (von links) Gerhard Conrad, Maximilian Krolo, Steven Wink, Anne Oberle, Ralf Gerz und Rebecca Pe
Der neue Kreisvorstand der FDP: (von links) Gerhard Conrad, Maximilian Krolo, Steven Wink, Anne Oberle, Ralf Gerz und Rebecca Peter.

Steven Wink (FDP) hat sein Mandat als Landtagsabgeordneter im März verloren. In der Südwestpfalz wurde er dafür jetzt in einem Parteiamt bestätigt.

Beim Kreisparteitag in Pirmasens bestätigten die Mitglieder Wink als Vorsitzenden im FDP-Kreisverband Südwestpfalz. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Neuwahlen des Kreisvorstandes. Dabei setzten die Liberalen einer Mitteilung zufolge an der Spitze auf Kontinuität: Steven Wink aus Pirmasens wurde in seinem Amt bestätigt und erneut zum Kreisvorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen weiterhin Maximilian Krolo (Pirmasens) als erster stellvertretender Kreisvorsitzender sowie Anne Oberle (Zweibrücken) als zweite stellvertretende Kreisvorsitzende. Eine personelle Veränderung gab es auf der Position des dritten Stellvertreters: Hier wurde Ralf Gerz aus Trulben gewählt, nachdem Michael Knierim (Eppenbrunn) nicht mehr für das Amt angetreten war. Das geschäftsführende Team wird durch Gerhard Conrad, der erneut das Vertrauen als Schatzmeister erhielt, und Rebecca Peter als neuer Schriftführerin komplettiert.

Erklärtes Ziel des neu formierten Führungsteams ist es, die FDP als „wirksame und unüberhörbare liberale Stimme“ in der Südwestpfalz weiter voranzubringen und die gemeinsamen Stärken im Vorstand gezielt zu bündeln.

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